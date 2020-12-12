التظاهرات تعلق الدوام في جامعات بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ قررت ثلاث جامعات في اقليم كوردستان تعليق الدوام الرسمي على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها محافظة السليمانية والمناطق المحيطة بها منذ اكثر من اسبوع.

وقالت رئاسة جامعة كرميان في بيان اليوم السبت انه بسبب الاوضاع غير المستقرة التي طرأت مؤخرا ومن اجل الحفاظ على ارواح الطلبة تقرر إيقاف الدوام اعتبارا من 13 – 12 – 2020 ولغاية 17 – 12 – 2020 باستثناء طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه فانهم سيتسمرون بالدوام".

ونوه البيان الى ان التعليم عن بُعد "اونلاين" سيتواصل خلال فترة تعليق الدوام.

من جانبها قالت ادارة جامعة حلبجة في بيان اليوم، انه تقرر تعليق الدوام للمراحل الاولى في جميع اقسام الكليات، مشيرا الى ان الطلبة في المراحل الاخرى سيواصلون الدراسة عن طريق "الاونلاين".

واضال البيان ان الدوام سيتم تعليقه من تاريخ 13 من شهر كانون الاول الجاري ولغاية 17 من الشهر نفسه.

يشار الى ان رئاسة جامعة كوية كانت قد اتخذت في وقت سابق القرار ذاته في تعليق الدوام والاستمرار بالتعليم عن بُعد.