التشيك تسيير رحلات جوية مباشرة إلى مطار أربيل الدولي

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية العامة التشيكية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن تسيير رحلات جوية اسبوعية مباشرة من براغ الى اربيل وبالعكس، مشيرة الى تقديم التسهيلات من اجل حصول مواطني الاقليم على تأشيرة الدخول (الفيزا) الى بلادها.

وقال القنصل التشيكي العام لدى اربيل كاريل كورتانيك في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير شركة فلاي اربيل، ان الرحلات بين اربيل وبراغ ستكون متاحة كل يوم اثنين في الأسبوع.

وبشان منح تأشيرات الدخول الى بلاده أكد القنصل التشيكي ان دائرته تقدم كل التسهيلات لمواطني إقليم كوردستان للدخول الى بلادها.

وكان بإمكان مواطني اقليم كوردستان السفر الى التشيك عن طريق الترانزيت فقط، الا ان افتتاح هذا الخط الجوي المباشر يتيح لهم السفر مباشرة الى هذا البلد الأوروبي.

والتشيك جزء قائمة (الشنغن) ولها حدود من الشمال مع النمسا ومن الغرب مع ألمانيا ومن الشمال الشرقي مع بولندا ومن الجنوب الشرقي مع سلوفاكيا.