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التركمان يعترضون على مطالب خفض الكوتا في برلمان كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-22T07:47:24+0000
التركمان يعترضون على مطالب خفض الكوتا في برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أبدت الجبهة التركمانية، اليوم الاثنين، اعتراضها على مطالب خفض مقاعد الكوتا في برلمان اقليم كوردستان.

وقال" ايدن معروف" وزير شؤون المكونات في حكومة الاقليم ومسؤول الجبهة التركمانية في اربيل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "وجود المكونات في برلمان كوردستان مسألة معنوية ودعماً للتعايش السلمي في الاقليم".

وأكد معروف أن "وجود المكونات لايشكل خطراً على أي طرف سياسي في برلمان كوردستان"، موضحاً أن "المكونات دائماً داعمين لجميع الاديان والقوميات".

وأضاف "نريد التاكيد على أن وجودهم أيضاً مهم للعملية الديمقراطية في الاقليم"، مشدداً على ضرورة أن "لانضع مسألة المكونات في قالب سياسي".

وكان حراك "الجيل الجديد" وأطراف أخرى في البرلمان قد طالبوا في وقت سابق بخفض مقاعد الكوتا في برلمان اقليم كوردستان للمكونات التركمانية والمسيحية والارمن.

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