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التركمان والمسيحيون في أربيل يحيون يوم العلم الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T08:06:07+0000
التركمان والمسيحيون في أربيل يحيون يوم العلم الكوردستاني

شفق نيوز/ أحيا التركمان والمسيحيون في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، يوم العلم الكوردستاني.

وجرت المراسم في البيت التركماني باربيل بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة في حكومة الإقليم والمكونين المسيحي والتركماني.

وقال نوزاد بولص احد منظمي المراسم، لوكالة شفق نيوز، "نحن المكونات نفتخر بيوم العلم الكوردستاني لأننا نعتبر هذه الأرض موطننا الأصلي ونعيش فيها بحرية وأمان واستقرار ويجب ان نحترم عمله".

وأضاف، "اليوم نرفع هذا العلم لأننا نعيش منذ آلاف السنين في هذه المنطقة بدون ان يكون بيننا أي اختلاف".

وأحيت مدارس إقليم كوردستان، اليوم الخميس، مناسبة يوم علم كوردستان، الذي يوافق ال17 من شهر كانون الأول من كل عام، حيث تم تقديم المراسم مدة يوم بسبب عطلة يوم الجمعة.

وجرت المراسم بحضور مديري التربيات والكوادر التعليمية، كما ارتدى الطلبة الزي الكوردي. ويحتفل شعب كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 76 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

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