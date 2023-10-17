التركمان في إقليم كوردستان يدعون المحكمة الاتحادية لرفض شكوى تتعلق بالكوتا والانتخابات

شفق نيوز/ دعا المكون التركماني في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) إلى رفض شكاوى تتعلق بمقاعد الكوتا وكذلك قانون الانتخابات في الإقليم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف عقب اجتماعه اليوم مع منظمات المجتمع المدني الخاصة بالمكون التركماني في اربيل.

وقال معروف خلال المؤتمر، إن الإجتماع انعقد بشأن الشكاوى المقدمة الى المحكمة الاتحادية العليا ضد مقاعد الكوتا ضمن قانون انتخابات برلمان كوردستان.

وأضاف أن المحكمة عقدت الاسبوع الماضي جلسة حول هذا الموضوع في يوم 11 - 10 - 2023 ، وتم تأجيل النطق بالحكم الى يوم 5 - 11 - 2023 ، مؤكدا أنه قد تم تأجيل اصدر الحكم بشأن الكوتا وقانون الانتخابات لعدة مرات.

وأردف معروف بالقول، إن تلك الشكاوى قدمتها أطراف سياسية، وتريد منها أن تجري الانتخابات التشريعية في الإقليم المزمعة في 25 من شهر شباط المقبلة، وفقا لقانون العام 1992، وفي ذلك الحين كانت توجد 5 مقاعد كوتا للمسيحيين فقط، ولم يتضمن التركمان مما يتسبب بحرمانهم من المشاركة في الانتخابات

وأشار إلى أنه، وفي ذات الشكاوى وردت مطالبة بتوزيع المقاعد على الجغرافيا، ونحن نرفض هذه الآراء جملة وتفصيلا لأنها تضر المكونات وتحديدا التركمان.

وتابع الوزير بالقول، إن هذه الشكاوى تم تقديمها وفق أغراض سياسية،داعيا المحكمة الاتحادية الى رد تلك الشكاوى "لأنها تتعلق بخصوصية المكونات، والمضى بها يتسبب بحرمان التركمان من المشاركة في الانتخابات بإقليم كوردستان".