التركمان في الاقليم يبدون استعدادهم لخوض الانتخابات ضمن قائمة كوردستانية

شفق نيوز/ ابدت منى قهوجي نائب رئيسة برلمان كوردستان عن المكون التركماني يوم الثلاثاء استعداد المكون للمشاركة بالانتخابات التشريعية العراقية المرتقبة ضمن قائمة كوردستانية موحدة تضم الاحزاب والاطراف السياسية في الاقليم كافة.

وقالت قهوجي في مؤتمر صحفي عقدته عقب لقاء مع وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ان الوفد يجري زيارة للاحزاب والجهات السياسية التركمانية ممن لديها مقاعد في برلمان الاقليم وممثلين في مجلس محافظة اربيل، مردفا بالقول "تباحثنا حول وحدة الصف والموقف ازاء القضايا الوطنية المصيرية في كوردستان".

واكدت ان الاحزاب التركمانية تدعم اجراءات الحفاظ على كيان اقليم كوردستان.

وعن الانتخابات التشريعية في العراق قالت قهوجي انه في اي وقت قرر فيه البرلمان العراقي ان تجرى الانتخابات في 16 اكتوبر من العام الحالي فان التحالف التركماني سيعلن موقفه ازاء ذلك في حينها.

وبشأن مشاركة التركمان في الانتخابات بقائمة خاصة او ضمن التحالف الكوردستاني قالت نائب رئيسة برلمان كوردستام : نحن ننتظر اقليم كوردستان ماذا يقرر ونحن مستعدون لخوض الانتخابات ضمن قائمة كوردستانية تضم جميع الاحزاب والمكونات في الاقليم ما اذ قررت القيادة السياسية في كوردستان.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

و أبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، ولاقى مقترح المفوضية اعتراضا سياسيا كبيرا.