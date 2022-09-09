سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"الترخينة" ومنتجات كوردية في مهرجان صيف السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-09T07:20:15+0000
"الترخينة" ومنتجات كوردية في مهرجان صيف السليمانية (صور)

شفق نيوز / لليوم الثاني على التوالي، تتواصل أعمال وفعاليات مهرجان الصيف للمنتجات المحلية،  في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، وذلك كتقليد فصلي يقام سنوياً.

وقالت المشرفة على المهرجان، ساكار حمه كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان هو من ضمن أربعة مهرجانات تقام سنوياً في نهاية كل فصل، ويهدف لخلق سوق للمنتجات المحلية".

وأضافت كريم، أن "المهرجان يهدف أيضاً التعريف ببعض المنتجات الفلكلورية كـ(الترخينة) والفواكه المجففة، وتلك المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها في القرى الكوردية".

وأشارت إلى أن "المهرجان الذي انطلق في بارك آزادي وسط مدينة السليمانية، سيستمر لمدة خمسة أيام، وبمشاركة عدد كبير من المزارعين ومربي المواشي والأغنام، فضلاً عن مهارة الأعمال اليدوية والمنزلية الفلكلورية والنحالين".

وعن إقبال المواطنين، لفتت المشرفة على مهرجان الصيف للمنتجات المحلية، إلى أن "الاقبال كان جيدا وهذا المهرجان يعد فرصة للمتبضعين لاقتناء المنتجات المحلية التي كانت ومازالت تمثل جزءاً مهماً من الفلكلور الكوردي القديم، الذي يسعى الكثير إلى الحفاظ عليه".

related

مع بعد العام الدراسي.. كوردستان تصدر 8 إجراءات وقائية للمعلمين والطلبة

Date: 2021-09-13 10:32:43
مع بعد العام الدراسي.. كوردستان تصدر 8 إجراءات وقائية للمعلمين والطلبة

بارزاني: إقليم كوردستان أمام فرصة ليصبح مركزاً تجارياً مهماً

Date: 2020-10-08 15:29:14
بارزاني: إقليم كوردستان أمام فرصة ليصبح مركزاً تجارياً مهماً

كهرباء كوردستان تعلن برنامجها لعام 2022: الخصخصة ستدخل حيز التنفيذ

Date: 2022-01-03 11:05:38
كهرباء كوردستان تعلن برنامجها لعام 2022: الخصخصة ستدخل حيز التنفيذ

السليمانية.. اعتقال عصابة بحوزتها مخدرات و"أدوات تعاطٍ"

Date: 2022-07-18 14:54:23
السليمانية.. اعتقال عصابة بحوزتها مخدرات و"أدوات تعاطٍ"

لتجنب الحرائق.. قرار مبدئي بتغيير "خيام" النازحين في دهوك (صور)

Date: 2022-05-23 16:19:58
لتجنب الحرائق.. قرار مبدئي بتغيير "خيام" النازحين في دهوك (صور)

أربيل تنفي بيع الكهرباء وتكشف تعاوناً مع بغداد في المناطق المتنازع عليها

Date: 2021-12-02 21:30:52
أربيل تنفي بيع الكهرباء وتكشف تعاوناً مع بغداد في المناطق المتنازع عليها

إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

Date: 2022-08-17 08:54:49
إقليم كوردستان على موعد مع انخفاض درجات الحرارة

خلال شهر.. مقتل وإصابة 16 عتالاً على حدود إقليم كوردستان وإيران

Date: 2021-03-02 19:04:57
خلال شهر.. مقتل وإصابة 16 عتالاً على حدود إقليم كوردستان وإيران