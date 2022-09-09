"الترخينة" ومنتجات كوردية في مهرجان صيف السليمانية (صور)

شفق نيوز / لليوم الثاني على التوالي، تتواصل أعمال وفعاليات مهرجان الصيف للمنتجات المحلية، في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان، وذلك كتقليد فصلي يقام سنوياً.

وقالت المشرفة على المهرجان، ساكار حمه كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان هو من ضمن أربعة مهرجانات تقام سنوياً في نهاية كل فصل، ويهدف لخلق سوق للمنتجات المحلية".

وأضافت كريم، أن "المهرجان يهدف أيضاً التعريف ببعض المنتجات الفلكلورية كـ(الترخينة) والفواكه المجففة، وتلك المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها في القرى الكوردية".

وأشارت إلى أن "المهرجان الذي انطلق في بارك آزادي وسط مدينة السليمانية، سيستمر لمدة خمسة أيام، وبمشاركة عدد كبير من المزارعين ومربي المواشي والأغنام، فضلاً عن مهارة الأعمال اليدوية والمنزلية الفلكلورية والنحالين".

وعن إقبال المواطنين، لفتت المشرفة على مهرجان الصيف للمنتجات المحلية، إلى أن "الاقبال كان جيدا وهذا المهرجان يعد فرصة للمتبضعين لاقتناء المنتجات المحلية التي كانت ومازالت تمثل جزءاً مهماً من الفلكلور الكوردي القديم، الذي يسعى الكثير إلى الحفاظ عليه".