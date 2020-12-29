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التربية والتعليم في الإدارة الذاتية تحدد موعد امتحانات الطلاب

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-29T14:16:01+0000
التربية والتعليم في الإدارة الذاتية تحدد موعد امتحانات الطلاب

شفق نيوز/ اعلنت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، يوم الثلاثاء، عن موعد التقييم للطلاب في المدارس التابعة لإدارتها.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن موعد الامتحانات للفصل الدراسي الأول لعام 2020_2021 يبدأ في 20 ولغاية 28 من شهر كانون الثاني.

وأضاف البيان؛ أن العطلة الانتصافية بين الفصلين تبدأ اعتبارا من 29 كانون الثاني ولغاية 6 كانون الثاني.

وكانت هيئة التربية والتعليم قد قررت أواخر شهر آب/أغسطس الماضي تأجيل العام الدراسي 2020-2021 إلى الرابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر ، بسبب انتشار فيروس كورونا في مناطق الإدارة الذاتية.

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