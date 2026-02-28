التربية والتعليم في اقليم كوردستان تعطلان الدوام الرسمي في المدارس والجامعات

شفق نيوز - أربيل

قررت وزارة التربية والتعليم في اقليم كوردستان، اليوم السبت، تعليق الدوام الرسمي في المدارس والجامعات في الإقليم وذلك على خلفية التصعيد العسكري الحاصل في المنطقة نتيجة القصف المتبادل بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة اخرى.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك، اليوم إنه "حرصاً على المصلحة العامة وحمايةً لسلامة التدريسيين والطلاب، يُغلق باب الدراسة في جميع الأوساط التعليمية التابعة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الأول من شهر آذار/مارس ولغاية الرابع من الشهر نفسه".