التربية الكوردستانية ووفد برلماني بريطاني يبحثان التنسيق في مجال التعليم

شفق نيوز/ بحث وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان الان حمه سعيد مع وفد برلماني بريطاني أوضاع التربية والتعليم في اقليم كوردستان والتنسيق بين بريطانيا والإقليم في المجال التربوي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير ألان حمه سعيد اجتمع اليوم الاثنين بحضور المدير العام للتخطيط في الوزارة مع وفد برلماني بريطاني.

وأضاف البيان أن الجانبين تباحثا بشأن التربية والتعليم في اقليم كوردستان والتنسيق في المجال التربوي بين اقليم كوردستان وبريطانيا.