التربية الكوردستانية توفر خدمة رقمية جديدة لأولياء امور الطلبة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن توفير تدشين نظام "E-parwarda"، الذي يمكّن أولياء الأمور من التعرف على مستويات أبنائهم الطلبة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان خدمة "ئي هلسنكاندن E-Halsangandn خدمة رقمية جديدة اخرى تقدمها وزارة التربية وهي تقدم تسهيلات لاولياء امور التلاميذ للتعرف على اوضاع تربية وتعليم ابنائهم، وهذه الخدمة بدأت خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023 بصورة تجريبية في 28 مدرسة حكومية واهلية.

وأشار البيان الى ان على أولياء الامور من الجانب الاداري ان يتسلموا عنوان ورقم سري (يوزر نيم وباسوورد) خاص بأطفالهم وان على معلمي المواد ان يقيموا التلاميذ كل اسبوعين مرة وان يرسلوا التقييمات الى اولياء الامور، كما سيتم إبلاغهم عن أوضاع أبنائهم التربوية والتعليمية.

ونوه البيان الى ان مستويات التقييمات تتضمن مستوى الحضور ومستوى النشاط الصفي ومستويات جلب المستلزمات الخاصة بالدرس الى الصف ومستوى السلوك والتصرفات ومستوى الدرجات والتقييمات والامتحانات واخيرا المستوى الصحي.