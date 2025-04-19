التربية الكوردستانية توضح طبيعة عطلة يوم غد الأحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن العطلة المقررة غداً الأحد، الموافق 20 نيسان 2025، لا تشمل جميع المدارس، بل تقتصر فقط على المؤسسات التعليمية المسيحية، بمناسبة عيد القيامة.

وقال سامان سيوَيلي، المتحدث باسم وزارة التربية، إن "المدارس لن تكون مشمولة بعطلة رسمية يوم الأحد، ويستمر الدوام كالمعتاد"، موضحاً أن العطلة خاصة بالمؤسسات التابعة للطائفة المسيحية فقط، بمناسبة عيد القيامة.

وأكد سيوَيلي أن "جميع الطلبة المنتسبين إلى المدارس المسيحية الصباحية يُمنحون عطلة رسمية حتى وإن كانت لديهم امتحانات، حيث تؤجَّل إلى ما بعد انتهاء العطلة الخاصة بهم".

وكانت مديرية الإعلام والمعلومات في إقليم كوردستان، قد أعلنت سابقاً أن أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 20 و21 و22 نيسان 2025، ستكون عطلة رسمية فقط للمسيحيين في جميع مؤسسات الإقليم، بمناسبة عيد القيامة.