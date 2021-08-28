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التربية الكوردستانية توضح حقيقة إلغاء مادة التربية الاسلامية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-28T14:18:12+0000
التربية الكوردستانية توضح حقيقة إلغاء مادة التربية الاسلامية

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، ماتردد من انباء بشأن الغاء مادة التربية الاسلامية من المراحل الدراسية، مؤكدة وجود اهداف سياسية انتخابية وراء اطلاق مثل هذه الشائعات. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تنفي الشائعات التي ترددت بشأن الغاء مادة التربية الاسلامية من المراحل الدراسية، مؤكدة ان المادة لم ترفع وليس هناك اي برنامج للوزارة لرفع هذه المادة. 

واستدرك البيان ان هناك على عكس ذلك اهتمام واهمية كبيرة بهذه المادة، لافتا الى البعض يستخدم هذه الشائعات كمادة سياسية لاهداف انتخابية.

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