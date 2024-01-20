التربية الكوردستانية توجه المدارس بالوقوف دقيقة صمت لإدانة القصف الإيراني على اربيل

شفق نيوز/ وجهت وزارة التربية في اقليم كوردستان، اليوم السبت، جميع المدارس والأوساط التعليمية بالتزامن مع مباشرة الدوام الرسمي غدا الأحد بأن تقف دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء القصف الصاروخي الايراني الباليستي الذي استهدف مدينة اربيل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه من أجل إدانة جريمة الاعتداء على العاصمة أربيل من قبل الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتكريما للأرواح الطاهرة للشهداء وللجرحى، تقرر يوم الأحد 21 كانون الثاني 2024 في جميع الأوساط التعليمية الحكومية والأهلية التابعة لوزارة التربية والتعليم في اقليم كوردستان، الوقوف دقيقة صمت وقراءة نشيد "أي رقيب" قبل البدء في الحصة الأولى.

ووجهت الوزارة في بيانها مديري المدارس والأوساط التعليمية إلقاء كلمة حول الظلم والجريمة التي لا مبرر لها، وإيصال رسالة التسامح والتعايش والإرادة العليا لكوردستان.