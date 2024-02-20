التربية الكوردستانية تمنح طلبة الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية 5 درجات على السعي السنوي

شفق نيوز/ قرر وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الثلاثاء، منح طلبة الصفوف المنتهية لمرحلة الـ12 الإعدادي 5 درجات قرار على معدل السعي السنوي الذي يمهد للمشاركة في الامتحانات العامة.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة بتاريخ 20 من شهر شباط الجاري، ومذيّل بتوقيع سعيد، فإنه "ضمن المصلحة العامة ومراعاة لوضع الطلبة قررنا ما يأتي: منح 5 درجات قرار لطلبة الصف الـ12 الاعدادي بأقسامه كافة بهدف الحصول على حق المشاركة بالامتحانات العامة لصف الـ12".