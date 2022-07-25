التربية الكوردستانية تمدد تسجيل التلاميذ الجدد الى الرابع من ايلول المقبل

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الإثنين، تمديد فترة تسجيل التلاميذ والطلبة في رياض الأطفال والمدارس لغاية الرابع من شهر ايلول المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سيويلي في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة قررت تمديد فترة تسجيل وقبول الأطفال في مراحل رياض الأطفال وتلاميذ الصفوف الأول والسابع الأساسي والعاشر الاعدادي في رياض الأطفال والمدارس الحكومية والاهلية.

وأضاف أنه وفق القرار فإن القبول والتسجيل تم تمديده لغاية الرابع من شهر ايلول المقبل.

وكانت وزارة التربية في اقليم كوردستان قد حددت في وقت سابق يوم ٢٦ تموز الجاري موعدا لتسجيل الأطفال وقبول التلاميذ والطلبة في رياض الأطفال والمدارس.

ولم يوضح سيويلي اسباب تمديد فترة القبول.