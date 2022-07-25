سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التربية الكوردستانية تمدد تسجيل التلاميذ الجدد الى الرابع من ايلول المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-25T19:05:33+0000
التربية الكوردستانية تمدد تسجيل التلاميذ الجدد الى الرابع من ايلول المقبل

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الإثنين، تمديد فترة تسجيل التلاميذ والطلبة في رياض الأطفال والمدارس لغاية الرابع من شهر ايلول المقبل. 

وقال المتحدث باسم الوزارة سامان سيويلي في تصريح صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزارة قررت تمديد فترة تسجيل وقبول الأطفال في مراحل رياض الأطفال وتلاميذ الصفوف الأول والسابع الأساسي والعاشر الاعدادي في رياض الأطفال والمدارس الحكومية والاهلية.

وأضاف أنه وفق القرار فإن القبول والتسجيل تم تمديده لغاية الرابع من شهر ايلول المقبل. 

وكانت وزارة التربية في اقليم كوردستان قد حددت في وقت سابق يوم ٢٦ تموز الجاري موعدا لتسجيل الأطفال وقبول التلاميذ والطلبة في رياض الأطفال والمدارس. 

ولم يوضح سيويلي اسباب تمديد فترة القبول.

related

تربية كوردستان تصدر موقفاً من امكانية تعليق الدراسة بسبب كورونا

Date: 2020-02-23 11:00:40
تربية كوردستان تصدر موقفاً من امكانية تعليق الدراسة بسبب كورونا

صحة كوردستان: تعليق دوام المدارس أسهم في تراجع الإصابات بفيروس كورونا

Date: 2020-11-16 10:22:34
صحة كوردستان: تعليق دوام المدارس أسهم في تراجع الإصابات بفيروس كورونا

اتحاد معلمي كوردستان يبد موقفه من اعادة فتح المدارس

Date: 2021-01-03 11:57:33
اتحاد معلمي كوردستان يبد موقفه من اعادة فتح المدارس

السليمانية.. طلبة نازحون يعانون شحاً بالمستلزمات الدراسية والتربية تشكو نقص الكوادر

Date: 2021-01-07 10:16:50
السليمانية.. طلبة نازحون يعانون شحاً بالمستلزمات الدراسية والتربية تشكو نقص الكوادر

وزير التربية يعلن تقديم عدة مقترحات بشأن عودة دوام المدارس في الإقليم

Date: 2021-02-01 08:50:52
وزير التربية يعلن تقديم عدة مقترحات بشأن عودة دوام المدارس في الإقليم

اتحاد معلمي كوردستان يطالب بإعادة فتح مدارس الإقليم ويعلن وفاة أربعة تدريسيين بكورونا

Date: 2021-03-29 11:21:33
اتحاد معلمي كوردستان يطالب بإعادة فتح مدارس الإقليم ويعلن وفاة أربعة تدريسيين بكورونا

كوردستان تستأنف دوام المدارس وفق ضوابط

Date: 2021-04-12 07:09:42
كوردستان تستأنف دوام المدارس وفق ضوابط