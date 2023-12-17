التربية الكوردستانية تلوّح بإمكانية تأجيل امتحانات نصف السنة أو اعتبار العام الدراسي عدم رسوب

شفق نيوز/ لوّح وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، آلان حَمه سعيد، يوم الأحد، إلى إمكانية اعتبار السنة الدراسية الحالية عدم رسوب بسبب إضراب المعلمين في بعض مناطق ومدن الإقليم.

وقال سعيد خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، بمناسبة يوم العلم الكوردي، إن "الدوام لم يبدأ بشكل كامل في إقليم كوردستان بسبب إضراب المعلمين في عدد من مناطق الإقليم منها: محافظة السليمانية، و محافظة حلبجة، وإدارتا منطقة كرميان رابرين المستقلتين لعدم تسلمهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية".

وأضاف أن "حكومة الإقليم ووزارة التربية في نقاشات مستمرة مع حكومة بغداد لكن لم نتوصل الى اية حلول".

وتابع سعيد "لم يتبقَ سوى بضعة أيام على بدء امتحانات نصف السنة الدراسية، وقد نُرجئ الامتحانات او نعتبر العام الدراسي عدم رسوب إذا لم تُحلّ مشكلة الإضراب".