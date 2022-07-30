التربية الكوردستانية تقرر انهاء تنسيب المدرسين في وظائف ادارية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عددا من القرارات لملاك المدرسين الذين كانوا قد تم تنسيبهم الى مديريات التربية، مؤكدة على وجوب عودتهم الى مهنتهم الاصلية وهي التدريس.

ووفقا لامر وزاري صادر في ٢٨ تموز الجاري، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فانه تقرر انهاء تنسيب المدرسين في الاختصاصات النادرة مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات واللغة الانجليزية وعودتهم الى مهنة التدريس بما فيهم المدرسين الذين تسلموا مناصب مثل مدراء اقسام ومسؤولي شعب ومر على تنسيبهم سنتين، ويخيرون بين تغيير عناوينهم الوظيفية من مدرس الى موظف او العودة الى التدريس.

كما تضمن القرار نقل الموظفين من حاملي شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدبلوم العالي والدكتوراه من الأوساط التدريسية الى ديوان مديريات التربية.

كما تضمن إيقاف التعيين الوقتي وعدم تجديد التعيين الوقتي للمدرسين لخارج وزارة التربية، وإنهاء التعيين الوقتي للمدرسين المعينين من مركز قضاء الى قضاء اخر ماعدا (مديرية الدراسة الكوردية في كركوك) وعند التعيين الوقتي لاي مدرس يتوجب استحصال وزارة التربية.

والزم القرار المدرسين المعينين وقتيا في دواوين التربية واختصاصاتهم مختلفة عن الاختصاصات المذكورة آنفا ان يغيروا عناوينهم الى موظف او العودة الى التدريس.

واكد القرار ان مدرسي التدريب والتأهيل ومعاهد التنمية (الملغاة) لن يتم تغيير عناوينهم بأي شكل من الاشكال الى موظف الا في حالات الوضع الصحي الضرورية وفقا لتقرير صحي مصدق من وزارة الصحة.

ومنع القرار حاملي شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه من العمل كموظفين باي شكل من الاشكال في اي مكان.

واشار القرار الى ان تغيير عنوان المدرس الى موظف يكون حصرا بتقرير صحي بعد المصادقة عليه من وزارة الصحة مشفوعا بعبارة (يتوجب تغيير عنوانه) ضمن التقرير.