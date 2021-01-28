التربية الكوردستانية تقترح إستئناف دوام المدارس في شهر شباط بدلا من آذار

شفق نيوز/ اقترح وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الخميس استئناف الدوام الرسمي في المدارس في شهر شباط المقبل بدلا من مطلع شهر آذار.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده بمدينة السليمانية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزارة لديها اجتماع رفيع المستوى في تاريخ 2 – 2 – 2021 بهدف ان تتمكن من اعداد آلية لإعادة استئناف الدوام في المدراس.

واضاف ان الموقف الوبائي للإصابات بكورونا جيد جدا واكتسب اغلب المرضى من التدريسيين والمعلمين والطلبة الشفاء التام، مردفا بالقول "إن استمر الوضع على هذا المنوال فإننا في وزارة التربية نقترح تقديم موعد استئناف الدوام في المدارس قبل تاريخ 1 – 3 – 2021".

واستدرك الوزير القول إن توصية وزارة الصحة الى اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا وما تقرره الاخيرة وفق ذلك سيتم العمل عمل به.

تتمة..