التربية الكوردستانية تعيد تأهيل أكثر من 1500 مدرسة استعداداً للعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية والتعليم في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم السبت، أن الوزارة أعادت تأهيل أكثر من 1500 مدرسة في مناطق ومدن الإقليم كافة استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وقال سعيد في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح مدرسة جديدة بناحية "دارتو" في أربيل، انه من المرتقب خلال الأشهر الستة المقبلة ان تدخل عشرات المدارس الأخرى الخدمة في اربيل وباقي محافظات الاقليم.

وأوضح أن هذه المدرسة الـ83 التي تدخل مجال الخدمة في كوردستان، مشيرا إلى أن 1530 مدرسة أُخرى تمت إعادة تأهيلها مع إنشاء 453 صفاً جديداً بمدراس مختلفة.

وكان الوزير قد صرّح يوم الخميس 27 من شهر تموز الجاري، بأن الوزارة أجرت تغييرات على بعض المناهج الدراسية في حين تستعد لطباعة 20 مليون كتاب لتوزيعها على الطلبة للعام الدراسي الجديد في إقليم كوردستان.