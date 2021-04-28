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التربية الكوردستانية تعلن قراراً جديداً بخصوص دوام المدارس

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-28T16:00:10+0000
التربية الكوردستانية تعلن قراراً جديداً بخصوص دوام المدارس

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استمرار الدراسة الالكترونية والمباشرة (اونلاين)، مع تقليص مناهج فصلي الدراسة للطلبة والتلاميذ، مؤكدة إدخال الموضوعات التي تقدم الى الطلبة قبل شهر تموز المقبل فقط الى الامتحان النهائي للصفوف (الاول الاساسي لغاية الحادي عشر الاعدادي).

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها على تنسيق مستمر مع وزارة الصحة في حكومة الاقليم بشأن الدوام الحضوري داخل الصفوف بعد عيد الفطر التي قررتها اللجنة العليا من اجل استمرار العملية الدراسية وفق العديد من الاجراءات الاخرى التي ستتخذ في القطاعين العام والخاص والاماكن العامة، مشددا على انه لذلك الحين يتوجب الالتزام التام والاستفادة من الدروس التي تعرض بالصيغة الالكترونية والمباشرة(اونلاين) والقناة التلفزيونية التربوية مع رعاية جميع الاحتمالات.

 

 

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