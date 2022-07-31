التربية الكوردستانية تعلن عن تفاصيل 111 حالة غش في الامتحانات الوزارية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة العليا للامتحانات في وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، تفاصيل عن 111 حالة غش حصلت في الامتحانات الوزارية للصف الثاني عشر الاعدادي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه كما أعلنت الوزارة في وقت سابق عن تسجيل ١١١ محاولة غش في قاعات الامتحانات الوزارية، تم اتخاذ الإجراءات المناسبة ازاءها، مبينا ان احد المواطنين قام ليلة أمس بالإدلاء ببعض التصريحات بشأن موضوع الغش.

وأضاف البيان أن اللجنة اشارت في مؤتمر صحفي ان شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن موضوع بيع (البلوتوث) ويتم خداع الطلبة به، مشيرا الى انه كما اوضح المواطن بنفسه ان الذي يتكلم عنه يدخل ضمن الحالات 111 التي سيطرت عليها اللجنة.

كما اشار الى ان وزارة التربية تمكنت وبالتنسيق مع الجهات المعنية السيطرة على الغش بكل نجاح.

كما جاء في البيان انه بشأن استخدام رسائل عبر أجهزة الهاتف الجوال كان في البداية بسبب تقصير في التفتيش في عدد محدود من قاعات الامتحانات حيث تم إدخال تلك الاجهزة الى القاعات.

ولفت إلى أن الامر الذي يتحدث عنه الشخص المذكور تمت السيطرة عليه من قبل الوزارة بالتنسيق مع قوات الاسايش وان مستخدميها وهم قلة قليلة جدا وقاموا بذلك داخل قاعات الامتحان بهدف مصلحتهم الشخصية فقط وتم احتساب نتيجتهم بانها حالة غش وقامت الاجهزة الامنية التي تم تزويدها بارقام شريحة (سيم كارتات) ارسلت الى اللجنة كل تفاصيل وحتى استمارات الارقام وقامت الاسايش بالاجراءات اللازمة وتم ارسال ملفاتهم الى الشرطة والمحاكم ايضا.

واكد البيان انه تم اعتقالهم بعد اقل من ساعتين وبعد التحقيق معهم تم تحويلهم الى الشرطة والمحكمة ايضا.

واوضح البيان ان اللجنة العليا للامتحانات قامت بجميع الاجراءات بشكل مفصل وبالتنسيق مع الجهات المعنية ومن اجل احقاق العدالة وان يواجه المستخدمون غير القانونيين المحكمة، لافتا الى انه اذا حصل آي تقصير داخل القاعات حتى لو تم تصوير الاسئلة بعد الامتحانات فان المخالف سيواجه العقاب الاداري من المديرين والمعاونين والمراقبين المقصرين.

وأضاف البيان إن اللجنة ان نظافة وحسن سير العملية مبعث سعادة الممتحنين واهاليهم كون الامتحانات لهذا العام كانت نموذجية مقارنة بجميع سابقاتها، مشيرا الى رفض التصريحات اللامسؤولة التي تؤثر على نفسية الطلاب، لافتا الى انه هناك حالات غش في الامتحانات الا ان المهم هو السيطرة على محاولات الغش من اجل تحقيق العدالة.

وارفقت اللجنة عددا من الصور التوضيحية لمًا اشارت اليه من الحالات و الاجراءات المتخذة بازائها.