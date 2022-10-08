التربية الكوردستانية تطلق مشروعاً إستراتيجياً لتحسين التعليم

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، عن انطلاق مشروع تدريب استراتيجي مهم للمعلمين في أربيل، بدعم من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المشروع انطلق يوم الأربعاء الماضي بدعم معنوي ومالي من رئيس وزراء حكومة الإقليم، ويهدف لإعداد أكثر من 600 مدرب في مجال طرق التدريس التي يطورها المشروع، ويشترك في تقييم تدريب وكفاءة ومهارات المعلمين في مدارس المراكز الريفية والمدن والضواحي والمدن.

وبينت ان المشروع شامل لجميع المعلمين داخل المديريات العامة في المحافظات والإدارات المستقلة، مشيرة إلى أنه بعد تلقي 40 ساعة تدريب، سيتم توزيع المعلمين على المراكز التعليمية في إقليم كوردستان، وسيتم تخصيص 10 إلى 12 مدرسة لكل مدرب وسيتلقى كل معلم ساعة تدريب في مدرسته.

وأشارت إلى أنه سيتم تفريغ المدرب لتدريب معلمي المدارس المعينين له، ليس فقط لغرض التدريب، ولكن أيضا متابعة كيفية تنفيذ أساليب التدريس الجديدة من قبل معلم الفصل واستقبال الملاحظات من الطلاب وتدوينها في استمارات لتنفيذ مضمون هذه الاستراتيجية وتقديم البيانات والوثائق لمديريات التدريب في المحافظات.

واضافت ان الوزارة التربية ستراقب عن كثب وتعد نظاما إلكترونيا لتتبع مدى جودة سير العملية، مبينة انه بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق منصة التدريب الإلكتروني E-Rahenan، والتي تشمل عدة أسابيع من الدورات التدريبية، للمعلمين وسيشرف المدرب على طرق التدريب الإلكتروني عبر الإنترنت.

ونوهت الوزارة إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في مجال التدريس، اما الخطوات والمراحل اللاحقة فتشمل مختلف المجالات مثل تكنولوجيا التعليم، وإدارة الفصل الدراسي من حيث الوقت والأنشطة، والتعليم القائم على بناء المهارات، وعلم النفس التربوي، ومعايير ضمان الجودة، والقياس والتقييم.

وعبرت عن التأكيد على أنه ستظهر خلال العامين المقبلين النقاط المضيئة في هذه الخطوة الاستراتيجية وستنمو قدرات ومهارات المعلمين بشكل كبير وستخدم في نهاية المطاف جودة التعليم في المدارس والمدارس العامة وتجعل المعلمين يتلقون ما بين 20 إلى 25 ساعة من التدريب، لافتة إلى أنه لهذا الغرض ستستخدم الوزارة منهجا علميا لتحديد مدى تأثير هذه الخطوة المهمة وسيتم إعلان النتائج للجميع.