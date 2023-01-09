التربية الكوردستانية تطلق مبادرة للمؤلفين لطبع كتبهم مجانا في مجالات محددة

شفق نيوز/ أطلقت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، مبادرة للمؤلفين الذين لديهم مؤلفات في عدد من المجالات المحددة لطبعها مجانا بواقع 500 نسخة، مبينة أنها تمنحهم جميع النسخ وتخيرهم بين إهدائها أو بيعها بأسعار محددة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف دعم الكتاب وإيلاء الاهتمام بعدد من الموضوعات لرفد المكتبة الكوردية والقراء، تعلن عن استعدادها للمؤلفين الذين تخدم مؤلفاتهم تلك المجالات المحددة لطبعها دون مقابل في مطابع الوزارة في اربيل بواقع 5 نسخ، مبينا ان الوزارة تمنح جميع النسخ للمؤلف وله الحرية في اهدائها او وضع تسعيرة لها ويحتفظ المؤلف بجميع حقوق طبعها.

واشار البيان الى ان الكتب التي تخدم الفكر الوطني والقومي، والكتب التي تخدم اللغة الكوردية في اي مجال، والكتب التي تخدم مجال التربية، والكتب التي تخدم مجال التعايش بين مكونات الشعب الكوردستاني، وكذلك الكتب التي تخدم مجال البيئة والمحافظة عليها مشمولة بهذه المبادرة.

واوضح البيان ان على الكاتب أن يحصل على رقم إيداع في وزارة الثقافة في حكومة اقليم كوردستان، وان يتم تصميم الكتاب بقياسات (17 سم عرضا / 24 سم طولا) او (21 سم عرضا / 29 سم طولا).