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التربية الكوردستانية تضع خطة جديدة لاستئناف العام الدراسي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-11T17:48:50+0000
التربية الكوردستانية تضع خطة جديدة لاستئناف العام الدراسي

شفق نيوز/ صوّت مجلس وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، على خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي الحالي 2020 – 2021، على أن يتم طرحها في اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا في الاقليم الأربعاء المقبل لغرض اقرارها. 

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مجلس الوزارة عقد اجتماعا باشراف وزير التربية في حكومة  اقليم كوردستان الان حمه سعيد وبحضور وكيل الوزارة واعضاء مجلس الوزارة بشأن خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي 2021.

واضاف البيان ان الحضور صوتوا بالاجماع على خطة الوزارة، مشيرا الى انه من المقرر ان يتم طرح البرنامج في يوم الاربعاء المقبل بهدف اقرارها في اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا.

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