التربية الكوردستانية تصدر قرارا لصالح الطلبة والموظفين المقبولين في الدراسات العليا

شفق نيوز/ اعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان الان حمه سعيد، اليوم الثلاثاء، منح الاجازة الدراسية لجميع المدرسين والموظفين على ملاك الوزارة الذين تم قبولهم في الدراسات العليا، براتب تام.

وقال الان حمه سعيد في كلمة موجهة له تابعتها وكالة شفق نيوز، ان جميع الاساتذة والموظفين في الوزارة وصدرت أوامر قبولهم في جامعات اقليم كوردستان لاستكمال الدراسات العليا للحصول على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه او من ستصدر لهم تلك الأوامر فإنهم سيمنحون الاجازة الدراسية من دون تمييز.

وأضاف سعيد؛ ان الوزارة ستصدر تعميما بهذا الصدد الى المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة في الاقليم لكي تقوم بمنحهم الاجازة.

وطالب سعيد الجامعات التي لم تصدر أوامر القبول لحد الآن القيام بذلك في أسرع وقت ممكن وأن يحددوا للوزارة الشهر الذي سيبدأ فيه المقبولون بالدوام كطلبة دراسات عليا من أجل ألا تقوم الوزارة بتخصيص حصص دراسية لهم خلال الموسم الدراسي المقبل وملء الشواغر التي تنجم عن قبولهم.

وأشار سعيد الى انه اجرى محادثات مع وزير التخطيط في حكومة الاقليم من اجل عدم حصول مشكلة للمقبولين فيما يتعلق بالنسبة المقررة لهم خارج الخطط المصادق عليها.