التربية الكوردستانية تصدر حزمة قرارات بشأن دوام المدارس والجامعات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-13T18:34:07+0000

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، حزمة من القرارات الجديدة لتنظيم الدوام في مدارس ومعاهد وجامعات الإقليم على ضوء قرارات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان. وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في الإقليم اليوم الاربعاء، 31 كانون الاول بإشراف وزير الداخلية وبحضور الوزراء المختصون والمحافظون ومشرفي الادارات المستقلة، تقرر ان يتم استئناف الدراسة للصف 12 الإعدادي (السادس الاعدادي) بجميع اقسامه في المدارس الحكومية والاهلية. واشار البيان الى ان برامج الدراسة تدرس بالتسلسل، وتحدد ايام وأوقات الامتحانات الفصلية والامتحانات العامة وفقا تلك الجداول التي تنشر بكتاب رسمي التي يعمل بها. وأضاف أنه بناء على توصية وزارة الصحة وبهدف وقاية المعلمين والمدرسين سيتواجدون في المدارس فقط في الاوقات والايام التي لهم فيها دروس ويغادرون بعد الدروس ولا يتم إلزامهم بالبقاء في المدارس. وتابع البيان انه في يوم السبت 16 كانون الثاني ولغاية اسبوع واحد سيطرح خيار امام اولياء امور الطلبة عن طريق استمارة أعدتها وزارة التربية ويتم ملؤها في المدارس ويخير فيها ولي الامر بدراسة الطالب داخل الصف او يدرس الكترونيا ومباشرة عبر الانترنت على ان يهيء له المستلزمات لكي لايذهب الى المدرسة، مشترطا ان يؤدي الطالب جميع الامتحانات التحريرية داخل الصفوف الدراسية في المدارس. واشار البيان الى ان التعليمات الوقائية في الأوساط المدرسية يجب ان تطبق وان الالتزام بالتعليمات هي الضامن لاستمرار الدوام، ومن اجل العملية التعليمية فإن غرف عمليات المحافظات والإدارات المستقلة، المتكونة من المحافظين او المشرفين على الإدارات المستقلة والمديرين العامين للتربية والصحة، تنسق فيما بينها من اجل ادارة العملية التربوية والتعليمية. ونوه البيان الى انه من الجانب المبدئي فان الاجتماع صادق على خطة وزارة التربية لاستئناف الدراسة في مراحل الاول الاساسي (الابتدائي) لغاية 11 الاعدادي والمعاهد الحكومية وغير الحكومية التي ستبدأ في الأول من شهر آذار المقبل، مشيرا الى ان اللجنة العليا ستجتمع في 2 شباط المقبل لتقييم الوضع الصحي من اجل اي قرار جديد يكون ضروريا لأي تغيير في ذلك التاريخ (لمراحل الاول الاساسي لغاية 11 الاعدادي) وفقا لتفشي او انخفاض فيروس كورونا، ومن ثم تقوم الوزارة بإقرار الخطة بكتاب رسمي يتم تعميمه.

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