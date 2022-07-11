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التربية الكوردستانية: تخصيص أكثر من 46 مليار دينار لمشاريع غير منجزة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-11T11:42:26+0000
التربية الكوردستانية: تخصيص أكثر من 46 مليار دينار لمشاريع غير منجزة

شفق نيوز / أعلنت وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تخصيص 46 ملياراً ونصف المليار دينار لاستكمال مشاريع غير مكتملة، فيما بينت أنها عملت على إجراء مراجعة شاملة لـ75 كتاباً مدرسياً.

وقال وزير التربية والتعليم في اقليم كوردستان العراق آلان حمه سعيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "60 ألفاً و992 معلماً وموظفاً تلقى تدريباً في مختلف مجالات التعليم والإدارة والتكنولوجيا، فيما سيصل فريق تدريب أجنبي إلى كوردستان في 27 من الشهر الجاري وستكون الخطوة الأولى تدريب 500 معلم".

وتابع الوزير في البيان "تم إجراء المراجعة العلمية واللغوية والفنية لـ 35 كتابًا دراسيًا، ويجري حاليًا إجراء المراجعة العلمية واللغوية والفنية لـ 40 كتابًا مدرسيًا آخر تم تصميمه من قبل التعليم المهني بالتنسيق مع المديرية العامة للبرامج والمديرية العامة للتعليم الثانوي والمهني".

وبيّن وزير التربية انه "تم تدشين عدداً من مباني رياض الأطفال والمدارس الجديدة في عهد الكابية التاسعة لحكومة الاقليم، وتم تخصيص 46 ملياراً و 524 مليون دينار لاستكمال المشاريع غير المنجزة، وخصصت ثلاثة مليارات دينار منها لبناء 180 قاعة جديدة في المدارس وتم ترميم 200 مدرسة بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية، وتم تخصيص مليون دولار من قبل المؤسسة للترميم"

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