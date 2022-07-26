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التربية الكوردستانية تحدد موعد اعلان نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-26T14:56:06+0000
التربية الكوردستانية تحدد موعد اعلان نتائج الامتحانات النهائية للسادس الاعدادي

شفق نيوز/ حددت وزارة التربية في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء، موعد اعلان نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الإعدادي. 

وكشف وزير تربية الاقليم آلان حمه رشيد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان من "المحتمل اعلان نتائج الامتحانات النهائية للصف السادس الاعدادي في 29 أو 30 من الشهر الحالي". 

وأضاف حمه رشيد؛ ان "الوزارة ستقوم بنشر روابط النتائج على مواقعها الرسمية حال استكمال الإجراءات".  

وعن الامتحانات قال حمه رشيد؛ أن "نسبة الغش كانت ضئيلة في هذه الامتحانات وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة وأبرزها قطع خطوط الانترنت اثناء الامتحانات".

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