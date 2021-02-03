التربية الكوردستانية تحدد آليات استئناف الدوام في المدارس.. وثيقة

شفق نيوز/ اصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، أمراً وزارياً بتنفيذ آلية قرار استئناف الدوام في المدارس بمراحلها كافة.

وجاء في الأمر الوزاري المذيل بتوقيع وزير التربية آلان حمه سعيد صالح، وورد الى وكالة شفق نيوز، أن اجتماع اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا الذي عقد، اليوم، قرر أن يكون دوام المدارس من الصف الاول الاساسي لغاية الصف الحادي عشر الاعدادي في المدارس الحكومية والاهلية.

وبين المر الوزاري، أنه بالنسبة للمرحلة 1 لغاية 11 الاعدادي يستأنف الدوام بالتناوب اعتباراً من 7 شباط الجاري، ويتم تخويل المديريات العامة للمحافظات والادارات المستقلة لتنظيم شكل الدوام بالتناوب الذي يكون الدوام بين يوم وآخر.

وأوضح أن دوام جميع المدارس التي تقع في القرى والارياف والاماكن القصية (شرط ان يكون عدد الطلبة فيها محدودا) سيكون بواقع اربعة ايام متتالية في الاسبوع من يوم الاحد لغاية يوم الاربعاء، مبيناً ان المديريات العامة للتربية في المحافظات والادارات المستقلة ستصدر القرارات بشأن تحديد المدارس التي تتوافر على الشروط المشار اليها.

واكد على أن دوام المدراء والهيئات الادارية في المدارس سيكون اعتبارا من يوم السبت 6 شباط الجاري ويضعون البرامج والاليات الخاصة بالنقطتين الاولى والثانية في هذا الامر وفقاً لتعليمات المديريات العامة لتربية المحافظات.

وبهدف الوقاية، بين الامر الوزاري أن دوام المدرسين للعام الدراسي الحالي يكون مرتبطاً بأوقات الدروس التي يدرسونها ويخرجون من المدرسة بعد انتهاء تلك الدروس.

واشار الامر إلى العمل ببرنامج العمل السنوي للامتحانات نفسه الذي اشير اليه في الاعمام رقم (23) بتاريخ 14 كانون الثاني الماضي.