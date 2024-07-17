التربية الكوردستانية تحدد الجمعة موعداً لإعلان نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، يوم الأربعاء، أن الوزارة ستعلن نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الإعدادية بفروعها كافة يوم الجمعة المقبل.

وجاء في بيان مقتضب للوزير حمه سعيد، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الامتحانات النهائية للدراستين التركمانية والسريانية والقسم المهني انتهت اليوم الأربعاء، معرباً عن شكره وتقديره للكوادر الذين بذلوا جهوداً لتحقيق النجاح في إجراء الامتحانات العامة.

وأضاف أن جميع نتائج الامتحانات النهائية ستعلن في الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل خلال مؤتمر صحفي للوزارة.