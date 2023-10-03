التربية الكوردستانية: الرواتب حق أساسي للمدرسين نسعى لتوفيرها والمقاطعة أضرت بالطلبة فقط

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، ان الرواتب حق اساسي للمدرسين والمعلمين وجميع الموظفين تعمل الحكومة بشكل متواصل على توفيرها لهم، مطالبة المدرسين والمعلمين الذين قاطعوا الدوام بالبدء بالعملية التربوية باسرع وقت ممكن لأن تجارب المقاطعة في الأعوام الماضية الحقت الضرر بالتلاميذ والطلبة فقط.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان الرواتب حق اساسي للاساتذة والموظفين والوزارة تشكر الدور المخلص الذي يمارسه المدرسون والمعلمون ويعلم الجميع الاوضاع المالية الحالية في كوردستان واسباب حصولها، لافتا الى انه العملية التربوية بدأت منذ اكثر من اسبوعين الا انه لم يباشر بالدوام في بعض المناطق.

واشار البيان الى ان حكومة الاقليم تواصل مساعيها لاستحصال المستحقات المالية لكوردستان من الحكومة العراقية الاتحادية، مطالبا بالمباشرة بالدوام في تلك المناطق بأسرع وقت ممكن لأن نتائج المقاطعة في الأعوام الماضية الحقت الضرر بالدوام وليس هناك أي مجال لتغيير البرنامج السنوي للعملية التربوية والتعليمية.

ونوه البيان الى انه تم ابلاغ جميع المديريات العامة للتربية المعنية أن يقوموا باسرع وقت ممكن بالبدء في العملية التربوية والتعليمية في الأوساط الدراسية.