التربية الاتحادية تمدد عطلة المدارس العربية في إقليم كوردستان حتى الأحد المقبل

قررت وزارة التربية الاتحادية، يوم الاثنين، تمديد عطلة المدارس العربية التابعة لها في إقليم كوردستان حتى يوم الأحد المقبل، بسبب الأمطار الغزيرة والسيول والوضع الأمني.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزيرها وكالة أحمد الأسدي وجّه جميع ممثليات التربية في إقليم كوردستان باستئناف الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل 29 آذار/ مارس الجاري، مراعاةً للوضع الأمني وتجنباً للسيول والأمطار الشديدة.

وأكد الأسدي على أهمية متابعة التحديثات الجوية واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة لضمان سلامة الطلبة والملاك التعليمي، مشدداً على استمرار تقديم الخدمات التعليمية بجودة وكفاءة عالية.

وشهدت محافظات إقليم كوردستان خلال الأسبوع الجاري أمطاراً غزيرة تسببت بسيول جارفة في عدة مدن ومناطق أدت بعضها إلى قطع طرق رئيسية وغرق الشوارع في أحياء سكنية.