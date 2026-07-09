التربية الاتحادية تستثني المدارس الكوردية في خانقين من قرارات الدمج والإغلاق

شفق نيوز- خانقين

أعلنت النائبة سروة محمد رشيد، يوم الخميس، موافقة وزير التربية على استثناء المدارس الكوردية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى من قرارات الدمج أو الإغلاق، والإبقاء على وضعها الحالي.

وقالت رشيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هذا الاستثناء جاء "مراعاةً للخصوصية السياسية والحقوق الدستورية التي تتمتع بها مدينة خانقين، باعتبارها من المناطق المشمولة بالمادة (140) من الدستور العراقي، فضلاً عن ضمان استمرار العملية التعليمية واستقرارها في القضاء".

وأشارت النائبة إلى أنه تم أيضاً حل مشكلة قسم الدراسة الكوردية في المديرية العامة لتربية ديالى، مبينةً أن القسم سيحظى باهتمام أكبر خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز واقع التعليم الكوردي في المحافظة.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبات متكررة من الأوساط التربوية والسياسية في خانقين بضرورة الحفاظ على المدارس الكوردية، وضمان استمرارها بعيداً عن قرارات الدمج، لما تمثله من أهمية في حماية حقوق الطلبة وتعزيز التعليم باللغة الكوردية في القضاء.