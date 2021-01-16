التدريسيون المحتجون في اقليم كوردستان يقاطعون الدوام

شفق نيوز/ اعلن التدريسيون والمعلمون المتحتجون في اقليم كوردستان يوم السبت مقاطعة الدوام في المدارس احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وقال مجلس التدريسيين المحتجين في بيان اليوم إنه "لم يعد هناك اية ذريعة لعدم صرف الرواتب وتوزيعها كل 30 يوما".

وأعتبر المجلس قرار حكومة الاقليم بإستئناف الدوام الرسمي للصفوف المنتهية في مرحلة الاعدادية بـ"الخجول ولن يجدي نفعا"، حسب زعم البيان.

واضاف ان "التدريسيين والمعلمين قرروا الاضراب عن الدوام وانه يدعم كل المواقف المعترضة من قبلهم".

وقررت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، استئناف الدراسة في مدارس الإقليم. اليوم السبت لمرحلة الـ12 اعدادي.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي بأربيل، إن وزارة التربية اعدت برنامجا مفصلا ستعلن عنه قريبا، ولكن اكيد وزارة الصحة ايضا اتخذت الاجراءات المناسبة لاستئناف الدراسة.

وتابع بالقول، "سنراقب الوضع وعند الضرورة سنتخذ القرارات المناسبة".