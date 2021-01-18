التخطيط الكوردستانية تعدّد مزايا مشروع موازنة عام 2021

شفق نيوز/ افاد وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، بان كوردستان كانت خلال السنوات الماضية من دون موازنة، لافتا الى ان وجود ميزانية للعام الحالي 2021 يقدم تسهيلات كبيرة لصياغة الاليات الخاصة بالصرفيات والايرادات.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه وفقا لجدول موازنة عام 2021 واستعدادات وزارتي التخطيط والمالية وبناء على توصيات مجلس الوزراء عقدت الوزارتان اليوم الاثنين، اجتماعا في ديوان الوزارة باشراف وزير التخطيط دارا رشيد.

وأوضح أن الاجتماع تم بحضور وكيل الوزارة والمدير العام لميزانيات وزارة المالية، وتم خلاله الحوار حول استعدادات الوزارتين وكذلك الحديث عن جدول التنسيق مع الوزارات وعقد الاجتماعات معها في الاسبوع المقبل بهدف صياغة العمل المشترك واعداد موازنة عام 2012.

واشار البيان الى ان وزير التخطيط من جهته طالب الجميع الاسراع في وضع الاليات لصياغة الميزانية التشغيلية والميزانية الاستثمارية اللتين تقوم وزارتا التخطيط والمالية بمهمتها.

واضاف انه على الرغم من ان كوردستان كانت منذ سنوات طويلة من دون ميزانية، الا انه بوجود ميزانية للعام 2021 فان ذلك يقدم تسهيلات للصرفيات والايرادات الحكومية والسعي لخدمة المواطنين بشكل اكبر.