التخطيط الكوردستانية تطمئن المواطنين: التعداد سيستمر حتى تسجيل آخر عائلة

شفق نيوز/ طمأنت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، المواطنين بأن التعداد السكاني سيستمر حتى تسجيل آخر عائلة.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم تنفيذ نسبة كبيرة من مهام عملية التعداد السكاني في المحافظات والإدارات المستقلة بإقليم كوردستان، خلال الأيام الخمسة الماضية، رغم العوائق الفنية".

وأضافت أن "المواطنين يجرون في هذا الوقت اتصالات متكررة مع مراكز الاتصال في غرفة عمليات التعداد ودوائر الإحصاء في المحافظات للتأكد من زيارة الباحثين لهم، بسبب الإعلان سابقاً أن العملية ستستمر لمدة يومين، ولا يمكن تسجيل أي شخص بعد هذه المهلة".

وأكدت الوزارة لسكان إقليم كوردستان أن "العملية ستستمر حتى الانتهاء من تسجيل جميع العوائل لأن العملية ستستمر حتى يتم تسجيل آخر عائلة وآخر مواطن لذا ندعو للمواطنين للبقاء في منازلهم لاستقبال الباحثين وتسجيلهم".

وفي وقت سابق من هذا اليوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، إن الوزارة ستعلن عن النتائج الاولية للتعداد العام للسكان الأسبوع المقبل.

وأوضح أنه "سيتم الإعلان النتائج الاولية بعد جمع البيانات وتدقيقها وسيكون ذلك في الأسبوع المقبل اما يوم الاحد او الاثنين، مؤكدا أن الإعلان سيكون في مؤتمر صحفي رسمي، ويتضمن نتائج عدد سكان العراق، وعدد سكان كل محافظة، وعدد الذكور والإناث والفئات العمرية.

ومنذ اليوم الأول للتعداد، والذي بدأ أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني، سادت أجواء هادئة في مختلف مناطق العراق ترافقها إجراءات أمنية مشددة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، دعا المواطنين إلى التعاون مع فرق التعداد لضمان نجاح العملية، مؤكدًا أن التعداد يعد خطوة حاسمة نحو تحسين الخدمات وتخطيط المشاريع المستقبلية.