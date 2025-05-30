التحالف المسيحي في العراق يقاضي الحكومة الاتحادية

شفق نيوز/ رفع التحالف المسيحي في العراق وإقليم كوردستان، يوم الجمعة، شكوى رسمية ضد الحكومة الاتحادية ووزارة المالية العراقية على خلفية إيقاف صرف رواتب الموظفين في الإقليم.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في خطوة تعبّر عن قلق حقيقي تجاه الأوضاع المعيشية والإنسانية في إقليم كوردستان، وجّه التحالف المسيحي في العراق وإقليم كوردستان شكوى رسمية إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان في العراق، احتجاجًا على القرار الصادر عن الحكومة الاتحادية ووزارة المالية العراقية بوقف التحويلات المالية ورواتب موظفي الإقليم".

وأضاف "الشكوى، التي جاءت بأسم عدد من الكيانات السياسية والاجتماعية المسيحية، وصفت القرار الصادر بتاريخ 29 أيار 2025 بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية وخرق دستوري وأخلاقي، يهدد حياة آلاف المواطنين ويعرضهم للفقر والمرض والحرمان من أبسط مقومات العيش الكريم".

وأكد السكرتير العام للتحالف المسيحي، آنو جوهر عبدوكا، في البيان أن "هذه الإجراءات لا تمس الحسابات والأرقام فقط، بل تمس البشر وأسرهم وكرامتهم"، مبينا "حين يُستخدم رزق الناس كأداة ضغط سياسية، نكون قد دخلنا في منحدر اخلاقي خطير لا يليق بدولة تحترم نفسها أو مواطنيها. نحن لا نطالب بامتيازات، بل بحقوق دستورية وإنسانية لا تقبل النقاش".

وأشار التحالف إلى أن "القرار يخالف بشكل مباشر عدداً من مواد الدستور العراقي، من بينها المادة (30) المتعلقة بضمان العيش الكريم، والمادة (31) التي تكفل الرعاية الصحية، إضافة إلى المادة (14) التي تنص على المساواة وعدم التمييز. كما يتعارض مع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، التي تُلزم وزارة المالية بتنفيذ التزاماتها تجاه الإقليم.

ولفتت الشكوى إلى أن "ما يجري يُعتبر أيضًا خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي يضمن حق الإنسان في الغذاء والدواء والتعليم والمسكن والضمان الاجتماعي".

ودعا التحالف المسيحي إلى سلسلة من الإجراءات العاجلة، منها "فتح تحقيق رسمي في خلفيات القرار وآثاره الإنسانية، وإصدار توصية عاجلة بوقف هذه الإجراءات، وتقديم تقرير للمنظمات الدولية ذات العلاقة، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومخاطبة الجهات القضائية العراقية لردع هذه الممارسات".

ويضم التحالف المسيحي مجموعة من الكيانات، منها: حزب المجلس القومي الكلداني، حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني، حزب حركة تجمع السريان، الرابطة الكلدانية العالمية، تيار شلاما، الجمعية الأرمنية، والهيئة الإدارية لطائفة الأرمن الأرثوذوكس في أربيل.