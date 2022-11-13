سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التحالف الدولي يؤكد للبيشمركة ضرورة الإسراع في تفعيل الألوية المشتركة مع الاتحادية 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-13T18:43:46+0000
التحالف الدولي يؤكد للبيشمركة ضرورة الإسراع في تفعيل الألوية المشتركة مع الاتحادية 

شفق نيوز/ أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة،  اليوم الأحد،  ضرورة الاسراع في تفعيل دور الالوية العسكرية المشتركة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية. 

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد عسكري برئاسة رئيس المستشارين العسكريين في التحالف الجنرال پيتر الى وزارة البيشمركة، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز. 

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، التباحث حول أهمية الإسراع في عملية الإصلاح داخل قوات البيشمركة ودور التحالف الدولي في تقديم الدعم.

واكد وفد التحالف الدولي على ضرورة الإسراع في تفعيل دور الالوية العسكرية المشتركة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، فيما أكدت وزارة البيشمركة ضرورة تخصيص الحكومة الاتحادية الميزانية لهذه الالوية المشتركة.

related

البيشمركة تعليقا على قصف أربيل: أي هجوم على التحالف بمثابة الهجوم على كوردستان

Date: 2021-02-16 09:12:50
البيشمركة تعليقا على قصف أربيل: أي هجوم على التحالف بمثابة الهجوم على كوردستان

البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان ملء "الفراغات الامنية" مع الجيش العراقي 

Date: 2022-10-23 17:54:19
البيشمركة والتحالف الدولي يبحثان ملء "الفراغات الامنية" مع الجيش العراقي 

التنسيق بين البيشمركة وبغداد على طاولة مباحثات رئيس الإقليم والتحالف الدولي

Date: 2021-05-26 14:14:52
التنسيق بين البيشمركة وبغداد على طاولة مباحثات رئيس الإقليم والتحالف الدولي

التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بـ 256 آلية عسكرية بينها قتالية

Date: 2021-11-10 07:23:51
التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بـ 256 آلية عسكرية بينها قتالية

‏البيشمركة تستلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي.. صور 

Date: 2022-08-30 13:05:11
‏البيشمركة تستلم مساعدات عسكرية من التحالف الدولي.. صور 

خطوات الاصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة في اجتماع كوردستاني هولندي

Date: 2021-11-15 15:31:48
خطوات الاصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة في اجتماع كوردستاني هولندي

البيشمركة تتسلم معدات وعجلات بقيمة 4 ملايين دولار من التحالف

Date: 2021-07-13 15:08:18
البيشمركة تتسلم معدات وعجلات بقيمة 4 ملايين دولار من التحالف

رأي كوردستاني فرنسي في العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة

Date: 2021-06-16 18:39:45
رأي كوردستاني فرنسي في العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة