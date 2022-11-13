التحالف الدولي يؤكد للبيشمركة ضرورة الإسراع في تفعيل الألوية المشتركة مع الاتحادية 

شفق نيوز/ أكد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، اليوم الأحد، ضرورة الاسراع في تفعيل دور الالوية العسكرية المشتركة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد عسكري برئاسة رئيس المستشارين العسكريين في التحالف الجنرال پيتر الى وزارة البيشمركة، بحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، التباحث حول أهمية الإسراع في عملية الإصلاح داخل قوات البيشمركة ودور التحالف الدولي في تقديم الدعم.

واكد وفد التحالف الدولي على ضرورة الإسراع في تفعيل دور الالوية العسكرية المشتركة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية، فيما أكدت وزارة البيشمركة ضرورة تخصيص الحكومة الاتحادية الميزانية لهذه الالوية المشتركة.