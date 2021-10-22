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التحالف الدولي يقدم مساعدات لقوات البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-22T15:52:11+0000
التحالف الدولي يقدم مساعدات لقوات البيشمركة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، أن التحالف الدولي قدّم لها مساعدات صحية وطبية ستوزع على ثمانية ألوية عسكرية، في إطار دفعات سترسل تباعاً.

وبحسب بيان رسمي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تسلمت وزارة البيشمركة تلك الإمدادات الطبية بحضور مدير مديرية الشؤون الطبية ومدير المخازن العامة في الوزارة.

وذكر البيان، أن المساعدات الطبية تضم أنواعاً مختلفة من حقائب الطوارئ بمختلف الأشكال والأحجام، والتي يمكن استخدامها أثناء القتال أو أي حوادث أخرى.

وتشمل الإمدادات الطبية تجهيزات أخرى، منها نقالات الجرحى وحقائب ظهر للطوارئ، مع مستلزمات طبية ضرورية أخرى، وفقاً للبيان.

وجاء في البيان، أن المساعدات الطبية التي قدمها التحالف الدولي لثمانية ألوية هي الدفعة الأولى من المساعدات الصحية لوزارة البيشمركة.

وقالت الوزارة، إنه سيتم توزيع مساعدات مماثلة على جميع الألوية الأخرى الأسبوع المقبل.

وأوضحت وزارة البيشمركة أن التحالف الدولي سيواصل التنسيق معها لإمدادها بأي احتياجات أخرى.

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