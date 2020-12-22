التحالف الدولي يعلن برامج وخططاً جديدة لتدريب البيشمركة

شفق نيوز/ اعلن مسؤول في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عن برامج وخططا جديدة لتدريب قوات البيشمركة.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه وزير البيشمركة شورش اسماعيل مع نائب مسؤول قوات التحالف للتعاون والاستراتيجية الجنرال برنسيبي والفريق المرافق له في أربيل، وفق بيان صادر عن وزارة البيشمركة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأعرب اسماعيل، خلال اللقاء، عن شكره لمساعي وخطوات المستشارين العسكريين ضمن قوات التحالف الذين يواصلون باخلاص في التعاون والتنسيق مع وزارة البيشمركة.

واضاف الوزير مخاطبا الوفد الضيف، ان "دوركم جدير بالاهتمام وايلاء الاهتمام في تطوير القدرات العسكرية واللوجستية لقوات البيشمركة الكوردستانية".

وقال وزير البيشمركة إن "مخاطر داعش وتحركاته الاخيرة تستوجب من الجميع تقوية التنسيق والعمل المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي مع قوات التحالف الدولي".

وعبر عن أمله بأن "يستمر المستشارون العسكريون التابعون للتحالف الدولي في اداء مهامهم في عملية اعادة تنظيم القوات والاصلاح العسكري واداء دور فعال ومؤثر".

من جانبه، قال الجنرال برنسيبي إن التحالف الدولي سيواصل برنامج عمله في إقليم كوردستان العام المقبل بشكل متين وافضل في تدريب وتاهيل قوات البيشمركة.

وأشاد بشجاعة قوات البيشمركة في حماية الامن والاستقرار في المنطقة وتحطيم الارهابيين.

كما أفاد بيان الوزارة، بأن اسماعيل التقى في لقاء منفصل مع القنصل العام الالماني في اربيل كليمنس زيمتنر وقائد القوات الالمانية في الاقليم الكولونيل نوغرادي.

وجرت خلال الاجتماع الذي عقد بحضور وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين مناقشة العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الالمانية وكذلك التباحث بشأن الاوضاع الحالية في المنطقة وقدم الجانبان تقييما موضوعيا سريعا للمسائل السياسية والاقتصادية في المنطقة.

واوضح وزير البيشمركة انه بسبب الازمة المالية الحالية والمشكلات بين اربيل وبغداد إضافة إلى جائحة كورونا تركت تأثيرا سلبيا على اوضاع ومعيشة مواطني الاقليم وقوات البيشمركة، مستدركا انه على الرغم من هذا الوضع الا ان قوات البيشمركة متأهبة ومستعدة للدفاع عن وحماية اراضي اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان القنصل العام الالماني اشار الى دور وبطولة قوات البيشمركة التي اصبحت موضع فخر الجميع، مضيفا ان خطط العام الجديد تتضمن الاستمرار في تدريب وتأهيل قوات البيشمركة بخطط وبرامج اكثر متانة.

اما بشأن الاصلاح في وزارة البيشمركة، قال الوزير شورش اسماعيل ان الخطوات تسير باتجاه صحيح وكان لها نتائج جيدة.