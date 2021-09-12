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التحالف الدولي يعلق على هجوم أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-12T07:21:19+0000
التحالف الدولي يعلق على هجوم أربيل

شفق نيوز/ ندد التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش في العراق وسوريا بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يوم الأحد بالهجوم الذي استهدف مطار اربيل الدولي.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو في تغريدة على "تويتر"، إن كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تعرف للخطر حياة المدنيين والقوات الشريكة من قوى الأمن الداخلي والبيشمركة والتحالف.

ونوه إلى تعرض قوات التحالف في مطار اربيل الدولي للهجوم من قبل طائرتين من الطائرات بدون طيار، مؤكدا تصدي انظمة الدفاع لطائرات أخرى.

ووفقا للمتحدث فإنه لا توجد إصابات أو أضرار في الممتلكات جراء الهجوم.

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