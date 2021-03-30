التحالف الدولي يطمئن البيشمركة باستمرار الدعم المالي واللوجستي

شفق نيوز/ طمأنت قوات التحالف في اقليم كوردستان وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بأنه تمت معالجة المشكلات والمعوقات أمام وصول المساعدات المالية واللوجستية المخصصة لقوات البيشمركة من قبل التحالف.

وجاء في بيان لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير البيشمركة اسماعيل شورش، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مستشار مركز تنسيق التحالف في اقليم كوردستان الكولونيل ديفيد ويليام، مبينا ان الاجتماع تم بحضور وكيل الوزارة سربست لزكين ورئيس هيئة اركان ومستشاري الوزارة.

واشار البيان الى ان ويليام طمأن وزارة البيشمركة ان المساعدات المقدمة من التحالف لقوات البيشمركة ستستمر، لافتا الى جميع المشكلات والمعوقات امام هذه المسألة قد تم حلها.

واضاف البيان ان وزير البيشمركة اشاد بالمساعي المستمرة للتحالف وامريكا في تقديم الدعم ومساعدات لقوات البيشمركة، مؤكدا ان استمرار هذه المساعدات العسكرية التي تقدمها قوات التحالف لقوات بيشمركة كوردستان ستهم في تقويتها وجعلها قوة متطورة واكاديمية وعسكرية معاصرة.