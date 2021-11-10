سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بـ 256 آلية عسكرية بينها قتالية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-10T07:23:51+0000
التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بـ 256 آلية عسكرية بينها قتالية

شفق نيوز/ سلمت قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الأربعاء العشرات من الآليات العسكرية إلى وزارة البيشمركة.

وتسلمت المديرية العامة للميرة في البيشمركة في مراسم رسمية جرت صباحا 256 آلية عسكرية من قوات التحالف.

وقال نائب رئيس أركان البيشمركة لشؤون الادارة والميرة العميد الركن هوشمند رشيد في كلمة له على هامش مراسم توقيع تسلم الآليات العسكرية، إن دفعة المساعدات العسكرية مؤلفة من 204 همرات مدرعة قتالية و22 عربة همر إدارية إضافة إلى آليات عسكرية مختلفة، داعيا التحالف الدولي إلى ضرورة تسليح تلك الآليات بأسلحة خاصة.

وأضاف القائد العسكري، أن وزارة البيشمركة اعدت خطة لتوزيع هذه الآليات العسكرية على الألوية، مشددا على عناصر قوات البيشمركة بضرورة الحفاظ على هذه الآليات عند استخدامها.

related

التحالف الدولي: باقون في العراق بطلب من الحكومة والبيشمركة قدمت دورا كبيرا بمكافحة داعش

Date: 2019-10-29 09:21:44
التحالف الدولي: باقون في العراق بطلب من الحكومة والبيشمركة قدمت دورا كبيرا بمكافحة داعش

التحالف الدولي يحث لمساندة البيشمركة لتحقيق الأمن الاقليمي

Date: 2021-09-01 17:59:35
التحالف الدولي يحث لمساندة البيشمركة لتحقيق الأمن الاقليمي

بارزاني يدين بشدة هجوما لداعش ويؤشر اعادة تنظيم لهجمات ارهابية

Date: 2019-12-05 15:44:42
بارزاني يدين بشدة هجوما لداعش ويؤشر اعادة تنظيم لهجمات ارهابية

مسؤول عسكري كوردي: استقدام 2000 عنصر من البيشمركة لموقع هجوم داعش

Date: 2021-05-01 01:34:08
مسؤول عسكري كوردي: استقدام 2000 عنصر من البيشمركة لموقع هجوم داعش

في بيان رسمي .. البيشمركة تحسم الجهة المنفذة لهجوم جبل "متين" في دهوك

Date: 2021-06-05 08:09:19
في بيان رسمي .. البيشمركة تحسم الجهة المنفذة لهجوم جبل "متين" في دهوك

صور .. التحالف الدولي يزود البيشمركة بدفعة "كبيرة" من المستلزمات العسكرية

Date: 2021-01-07 09:55:18
صور .. التحالف الدولي يزود البيشمركة بدفعة "كبيرة" من المستلزمات العسكرية

فيديو.. مقهى في اقليم كوردستان يتحول لميدان حرب

Date: 2021-06-21 09:32:01
فيديو.. مقهى في اقليم كوردستان يتحول لميدان حرب

البيشمركة تخرج عن صمتها بعد أنباء استقالة وزيرها﻿

Date: 2020-11-04 14:18:50
البيشمركة تخرج عن صمتها بعد أنباء استقالة وزيرها﻿