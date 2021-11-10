التحالف الدولي يزود قوات البيشمركة بـ 256 آلية عسكرية بينها قتالية

شفق نيوز/ سلمت قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم الأربعاء العشرات من الآليات العسكرية إلى وزارة البيشمركة.

وتسلمت المديرية العامة للميرة في البيشمركة في مراسم رسمية جرت صباحا 256 آلية عسكرية من قوات التحالف.

وقال نائب رئيس أركان البيشمركة لشؤون الادارة والميرة العميد الركن هوشمند رشيد في كلمة له على هامش مراسم توقيع تسلم الآليات العسكرية، إن دفعة المساعدات العسكرية مؤلفة من 204 همرات مدرعة قتالية و22 عربة همر إدارية إضافة إلى آليات عسكرية مختلفة، داعيا التحالف الدولي إلى ضرورة تسليح تلك الآليات بأسلحة خاصة.

وأضاف القائد العسكري، أن وزارة البيشمركة اعدت خطة لتوزيع هذه الآليات العسكرية على الألوية، مشددا على عناصر قوات البيشمركة بضرورة الحفاظ على هذه الآليات عند استخدامها.