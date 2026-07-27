دوي انفجارات في سماء أربيل

شفق نيوز- أربيل

دوت عدة انفجارات في سماء مدينة أربيل، ليل الاثنين/ الثلاثاء، تزامناً مع تحليق طائرات حربية تابعة للتحالف الدولي تعمل على التصدي لطائرات مسيّرة.

وأفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، بأن أصوات الانفجارات سُمعت في مناطق متفرقة من أربيل، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي التي اعترضت مسيّرات في سماء منطقة خليفان.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المسيّرات كانت تتجه صوب القنصلية الأميركية في أربيل، قبل اعتراضها وإسقاطها، من دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وتأتي الحادثة ضمن سلسلة هجمات جوية شهدتها أربيل خلال الأيام الماضية، استهدفت أو اقتربت من القنصلية الأميركية والقاعدة التابعة للتحالف الدولي قرب مطار أربيل، تزامناً مع تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.