التحالف الدولي يدعو لتعزيز تعاون البيشمركة والجيش لسد الثغرات الأمنية بمناطق النزاع

شفق نيوز/ أشاد التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، يوم الأحد، بالتعاون الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي في مكافحة الإرهاب، داعياً لتعزيزه بهدف سد الثغرات الأمنية القائمة في المناطق المتنازع عليها.

وذكر بيان لحكومة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استقبل القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلين، وجرى في اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة، إلى جانب مناقشة الاستمرار في مساندة قوات البيشمركة ودعمها في التصدي للإرهاب والتهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش، وأهمية حماية أمن الحدود".

وأشار القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا إلى "التقدم الحاصل إزاء التنسيق والتعاون الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي في مكافحة الإرهاب، ولا سيّما العام الماضي، مشدداً على أهمية تعزيز هذا التنسيق بهدف سد الثغرات الأمنية القائمة في المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية".

هذا وشكر رئيس الحكومة الولايات المتحدة وقوات التحالف على دعمهما المتواصل لقوات البيشمركة في الحرب على الإرهاب، والإصلاحات في مفاصل وزارة البيشمركة.

كما قدم رئيس الحكومة ايجازاً بشأن نتائج زيارة الوفد الحكومي الرفيع إلى بغداد والاجتماع مع رئيس الوزراء الاتحادي، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البيشمركة والجيش العراقي.