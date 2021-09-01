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التحالف الدولي يحث لمساندة البيشمركة لتحقيق الأمن الاقليمي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-01T17:59:35+0000
التحالف الدولي يحث لمساندة البيشمركة لتحقيق الأمن الاقليمي

شفق نيوز/ اكد المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش واين موروتو، يوم الاربعاء، ان قوات بيشمركة كوردستان شريك رئيس للتحالف، يتوجب مساندته لتحقيق الامن الاقليمي.

وكتب موروتو، تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي، تابعته وكالة شفق نيوز، ان البيشمركة شريك رئيس للتحالف لضمان عدم عودة ارهابيي داعش وتحقيق حماية الامن والاستقرار في المنطقة.

واضاف موروتو ان التحالف الدولي سيبقى وسيصر على بقائه لحين اتمام العمل على تحقيق الاهداف كشريك له، مضيفا ان مستشاري التحالف له تنسيق جنبا الى جنب قوات البيشمركة في جميع مناطق اقليم كوردستان ويعمل الجانبان معا.

كما اضاف المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد داعش ان هدف تحالفه مع قوات بيشمركة كوردستان هو الهزيمة النهائية لارهابيي داعش.

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