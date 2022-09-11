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التحالف الدولي يجدد دعمه لإصلاحات وزارة البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-11T14:16:49+0000
التحالف الدولي يجدد دعمه لإصلاحات وزارة البيشمركة

شفق نيوز/ جدد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، يوم الأحد، دعمه لقوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

‏جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لوزارة البيشمركة، بختيار محمد صادق،  العقيد سوريا، مدير الفريق الاستشاري للتحالف الدولي، وفق بيان صادر عن وزارة البيشمركة، ورد لوكالة شفق نيوز.

‏وذكرت ‏الوزارة، بحسب البيان، أن "الاجتماع ناقش ملف عملية الإصلاح داخل قوات البيشمركة ‏والتعديلات داخل الوزارة".

من جانبه، أكد العقيد سوريا، وفقاً للبيان، دعمه لـ"قوات البيشمركة، كما أعرب عن أمله في "تكثيف الجهود ‏لانجاح عملية الإصلاح داخل الوزارة".

هذا وشكر الأمين العام لوزارة البيشمركة، قوات التحالف على "دورها في دفع عملية الإصلاح داخل قوات البيشمركة الى الامام".

وأبدى بختيار محمد، أمله في أن تواصل قوات التحالف "دعم وزارة البيشمركة، للمضي قدما في عملية الإصلاح".

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