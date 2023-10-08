التحالف الدولي يبحث تسريع خطوات الإصلاح في وزارة البيشمركة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان التحالف الدولي جدد دعمه لتسريع خطوات عملية الإصلاح في الوزارة على ضوء التفاهم بين وزارة الدفاع الأميركية ووزارة البيشمركة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئيس أركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير استقبل اليوم الاحد قائد قوات التحالف في إقليم كوردستان كولونيل ثورمان ووفد مرافق له.

واوضح انه جرى خلال الاجتماع التباحث بشأن الإصلاح في وزارة البيشمركة على ضوء الاتفاق المبرم بين وزارة الدفاع الاميركية ووزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، لافتا الى ان الجانبين اكدا على تسريع خطوات عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة.

وأضاف البيان انه بهذا الصدد اعلن قائد قوات التحالف في إقليم كوردستان عن دعمه لتنفيذ خطوات عملية الاصلاح في الوزارة.

وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر 2018 مشروعا لإصلاح وزارة البيشمركة يتألف من 35 نقطة، يهدف لتوحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.

ووافق برلمان إقليم كوردستان على بنود الاتفاق، ويتم العمل على المشروع من قبل مجموعتين احداهما من وزارة البيشمركة والاخرى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا.

والهدف الرئيسي للمشروع هو توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة قوات البيشمركة.