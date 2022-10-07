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التحالف الدولي ووكالة استخبارات كوردستان يبحثان إنهاء الإرهاب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-07T08:33:34+0000
التحالف الدولي ووكالة استخبارات كوردستان يبحثان إنهاء الإرهاب

شفق نيوز / أعلنت وكالة الاستخبارات في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، استمرار التعاون العسكري والاستخباراتي مع أعضاء التحالف الدولي لدرء مخاطر التنظيمات الإرهابية وإنهاء وجودها .

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس وكالة الاستخبارات في كردستان جلال شيخ ناجي، وقائد القوات الفرنسية في العراق وسوريا رونو، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا الوضع الأمني ​​في المنطقة ومكافحة الإرهاب وفلول إرهابيي داعش".

وأكد الجانبان، وفقاً للبيان "أهمية استمرار التعاون العسكري والاستخباراتي من أجل القضاء على الإرهاب والسلام والأمن".

بدوره، عبّر رئيس الوكالة في اللقاء، عن تقديره لـ"دور قوات التحالف الدولي وخاصة القوات الفرنسية التي ساعدت ودعمت في مكافحة الإرهاب".

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